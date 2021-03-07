「金牌綠葉」吳孟達於2月27日不幸因肝癌病逝，享壽70歲，他生前多次拿下香港金像獎與金馬獎，賣座作品無數，其中，與「星爺」周星馳合作的多部喜劇片，更是蔚為經典，兩人被視為影壇最佳拍檔，如今吳孟達離世，周星馳卻爆出可能因檔期而無法出席喪禮，讓不少激進的影迷震怒，揚言若真如此，就要抵制星爺的新片。

吳孟達病逝後，多虧好友們幫著家屬籌辦後事，日前公開訃聞，本月7日將在紅勘世界殯儀館地下景行堂為吳孟達設靈，採基督教儀式舉行安息禮拜，會開放媒體採訪並公眾人士致敬，但基於對逝者及其家屬的尊重，靈堂禁止攝影，隔天進行告別儀式並火化，也強調未授權任何人士、機構代收奠儀。

而此前多年與吳孟達盛傳不相往來的周星馳，實際上自知道拍檔生病起，一直有在關心，更私下表示有任何需要協助的地方，他必鼎力相助，得知吳孟達過世後，星爺難得對媒體表示雖有心理準備，但「我還無法接受」，日前網上盛傳他將與古天樂、曾志偉一同為吳孟達扶靈，但消息未獲證實。

只是昨(3/6)港媒爆出，作為「香港演藝人協會」會長的古天樂，確定將為吳孟達扶靈，但周星馳卻可能無法出席，理由是「檔期衝突」趕不回香港參加喪禮，等同不會幫吳孟達扶靈，而消息曝光後，不少影迷直呼無法接受，甚至有不少粉絲激動表示，如果周星馳真的沒參加吳孟達喪禮，就要抵制他未來推出的所有電影，首當其衝的就是《美人魚2》。

(中時新聞網)