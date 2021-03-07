一名7歲女童為了捐骨髓給患有重症的姊姊，每天堅持咬牙跑10公里，由於7歲女童體重過輕，醫生表示，必須先增重至25公斤才能捐骨髓，因此女童想藉著跑步鍛鍊自己，同時讓自己長胖點，才能捐骨髓救姊姊。

《齊魯晚報》微博報導，大陸濟南一名7歲女童琪琪，她的10歲姊姊小涵患有重型再生障礙性貧血，而最佳的治療方式就是骨髓移植，經過比對，琪琪是最合適人選，但因琪琪體重不足，醫生給琪琪的首要任務就是增重到25公斤。

因此琪琪決定鍛鍊自己，每天在濟南泉城廣場的兩個花壇間，一圈接一圈的跑，累了就蹲下喘口氣，過一會兒又站起來繼續跑，一跑就是一個上午，每天跑10公里，原本並不熱愛運動的她，憑著「我要救姊姊」的力量，已經堅持了整整一周。

琪琪的家庭並不富裕，一家五口生活在聊城東昌府區張爐集鎮，家中有3個孩子，以父親打零工的工資為生。琪琪跑步時的所有補給，就只有一包零食和一杯水，但這已經是媽媽所能給她的全部，琪琪跑步的裝備也只有一雙已經穿到開口的球鞋。

琪琪每次繞著廣場跑完10公里都累癱昏睡，只能讓媽媽背回家，看到女兒這麼累，媽媽其實也很不忍，但琪琪是救小涵最後的希望。根據《齊魯晚報》微博3月4日指出，琪琪距離增重到25公斤的目標還有4公斤，距離下一次複查還有12天，琪琪的媽媽無奈表示，「希望我們的回家之路能夠早一點來臨」。

兄妹情深感人！ 10歲小妹抽骨髓相救

(中時新聞網)