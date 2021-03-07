南投縣游宏達議員暨寬心建設股分有限公司吳威寬總經理本「人飢己飢.人溺己溺」之大愛精神與善盡社會企業責任胸懷，捐贈社會福利工作協會公務車乙部，讓協會於年度服務轄區弱勢兒少及辦理各項福利方案與活動時，提升服務效能及協助更多弱勢家庭解決問題。

社福協會表示隨著臺灣貧富差距擴大，考量貧困、單親、失親、隔代教養、新移民等弱勢家庭，無法支付子女補習或上安親班費用，甚或無暇照顧子女。

為避免家中乏人照顧之學童於課後在外流連，造成身心發展與安全之隱憂，社會福利工作協會在服務過程中，發現許多孩子因家庭因素而長期缺乏學習成就感及學習動力低落，家長亦因常忙於生計無暇陪伴孩子，也無力負擔安親班費用，另隔代教養之長者也無力教導、新住民父母無法指導孩子課業學習，這些弱勢家庭因福利服務或社會支持不足，而容易造成兒童虐待、性侵害、中輟生、性交易、未婚懷孕、偏差行為、犯罪、貧窮、遊蕩、流浪等各種兒童與少年問題接踵而來，甚至造成弱勢者與弱勢家庭在貧窮文化邊緣流轉，代代相傳。

為發揮在地服務之精神，結合在地社會資源共同協助照顧這群兒童與少年的學習權益與身心發展。特於會內辦理「幸福種子.陪讀天使」課後照顧方案，希望協助並預防各類家庭危機之發生，同時藉由提供弱勢兒少課業輔導、文化、品格、生命教育多元學習課程，來提升弱勢家庭孩子的學習興趣，增進對學科、多面向知識領域學習機會，充實多元知識，健全全人適性發展。

(中時 )