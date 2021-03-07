新冠肺炎疫情在全球有減緩趨勢，但礙於疫苗施打進度緩慢、藥效有待觀察等，國境何時解封仍是未知，而台灣與帛琉去年即在努力洽談的旅遊泡泡，傳出即將成真，金遠東旅行社日前也拿到帛琉太平洋航空的代理權，並向台灣虎航濕租A320客機與機組員，外傳4月起要每天直飛1班，顯示業者對旅遊泡泡極具信心。

旅遊界人士表示，帛琉跟台灣一樣，在新冠疫情剛開始時就封鎖邊境，因此國內沒有疫情。若從防疫的角度來看，帛琉旅遊是讓旅客去海邊放鬆、玩水，沒有購物中心可以逛，自然也不會有人擠人群聚的機會。

外傳代理越捷航空、柬埔寨航空、緬甸國際航空等多家外籍航空公司的金遠東旅行社，日前已取得帛琉太平洋航空的代理權，並向台灣虎航濕租飛機和組員，4月起每天飛航1班。

金遠東旅行社董事長陶世龍證實拿到代理權，但否認4月起就要每天飛，「主要還是看疫情指揮中心是否放行」，另帛琉的防疫能量、旅客的意願都會是影響因素。至於與台灣虎航的合作，飛機還沒開始飛就不用付錢，因此沒有影響。

帛琉靠觀光為生，現在急需觀光客消費，台灣旅客則是悶久了想要花錢，雙方談旅遊泡泡一拍即合。據悉，帛琉新總統今年1月上任時，外交部長吳釗燮率領的祝賀團內就有許多旅遊業者，官方、民間都很積極，決定權現在取決於中央流行疫情指揮中心是否放行。

有旅遊業者分析，台灣若能促成旅遊泡泡，將是世界各國邊境封鎖後，全球疫後第一個出國旅行團，對執政黨是大內宣、大外宣的絕佳素材，此事很有機會談成，一旦泡泡成形，肯定有悶壞的消費者願意買單，也讓停擺的旅行業開始伸展筋骨。

據旅遊業者透露，外交部長吳釗燮1月赴帛琉參加總統就職典禮，就有帶旅遊業者出席，當時台帛就有洽談「旅遊泡泡」，而且業界也盛傳，3月15日帛琉總統要來台灣宣傳旅遊泡泡，只是觀光局三緘其口。

(中時 )