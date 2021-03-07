近年來已有不少年輕人投入青農行列，希望帶動傳統農業轉型。土城區「萬枝伯有機農園」為三代經營的農園，種植苦茶油已40多年，堅持以有機耕作種植，廖怡雯原在清境農場種植高冷蔬菜，因考量父母年紀漸長，返鄉接手農園，運用商科背景，重新行銷農園、舉辦苦茶油製作體驗等活動，使傳統農園漸漸轉型，為農村注入新活力。

台灣苦茶樹生產面積小，國產苦茶籽製作的苦茶油數量不多，新北市農業局近年來積極輔導農戶轉型有機耕作，萬枝伯有機農園是有機轉型輔導案例。農園主廖博賢表示，早年自己父親種植水稻，後來自己接手後就轉型耕作有機苦茶樹，三代同堂近10人共同經營，但隨年紀增長，體力慢慢退化，便放手交由兒子和女兒經營。

廖怡雯表示，自己從小在農村環境成長，在清境農場工作15年後返鄉接手農園，秉持「自己都敢吃的才敢給消費者吃」的精神，堅持有機農法栽種季節蔬菜及油茶樹，由於農園種植的油茶樹是台灣原生種，每年僅有一次的採收期，從開花到採收需耗時300天照顧，每一滴都是青農對天然食材的堅持。

廖怡雯指出，接手父親事業後農場不只停留在初級生產，近年開始運用臉書粉絲團行銷，除了在市集展售與民眾互動外，也舉辦各式農家體驗活動，並拓展線上售貨服務，為傳統農園帶來不同的創新思維和推廣面向。

農業局長李玟表示，新北青農聯誼會女性青農比例不但上升，現已高達25％，其中超過一半是女性幹部，為鼓勵更多青年從事農業，市府也會持續挹注資源輔導，提供租地、驗證、有機肥料、機械、溫室設施等補助，帶動轄內農業發展。

(中時 )