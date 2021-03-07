「珍愛藻礁公投」連署突破50萬大關，引發行政院、經濟部、中油、台電的焦慮，經濟部更表示，若藻礁公投過關，會遵守公投結果，但如此會有電力缺口，大潭電廠8、9號機組如全改用燃煤發電，得多用500萬噸的燃煤。對此，前藍委孫大千痛批，民進黨難道只剩下威脅恐嚇這一招了嗎？

孫大千今（7日）在臉書發文表示，民進黨難道只剩下威脅恐嚇這一招了嗎？為什麼台灣的電力供應要建立在藻礁滅絕的代價上呢？強逼台灣人民在「用藻礁發電」和「用肺發電」之間做一個選擇，這是一個多麼不道德的政府！

他強調，只要三接的興建地點能夠做一個調整，那麼藻礁和三接當然可以並存，那麼也不需要在環保和經濟之間做出抉擇，也就能兩全其美的保住桃園的藻礁和台中市民的健康。

但孫大千指出，讓人百思不得其解的是，明明中油在全台灣就已經遍佈了天然氣輸送管線，為什麼不能夠採取「台北港方案」來興建第三天然氣接收站呢？

大批網友也在其PO文底下留言表示，「政府可以不要這麼可惡嗎」、「還有一個選擇，下架無能政府」、「認為不是不道德？感覺是恐嚇」、「威脅！恐嚇！是政府應當用來對待人民的嗎」、「人民要表現自己的力量，堅定的保護藻礁，用選票否決那些不道德，言行不一的政客」。

(中時新聞網)