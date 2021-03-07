緬甸軍方2月初政變後，軍警白天鎮壓示威者，晚上也不平靜。第一大城仰光軍警昨晚在多處區域對著民宅開槍，並在路上到處逮人。人權團體表示，軍警把1500人列為逮捕對象。

緬甸軍方2月1日發動政變，逮捕執政黨領袖，接管政府，成千上萬民眾上街抗議，卻多次遭到軍警以武力血腥鎮壓，仰光（Yangon）和第二大城瓦城（Mandalay ）狀況尤其嚴重。根據人權團體「強化權利」（Fortify Rights）計算，至少有61人在衝突中身亡。

由於政變後軍方實施每晚8時到翌日凌晨4時的宵禁，抗議示威人士多在白天上街與軍警對峙，入夜後各自散場回家。

但現在就連待在家中也可能遭到軍警襲擊，根據社群媒體推特（Twitter）和臉書（Facebook）上的影片顯示，昨天晚間軍警在仰光多處地方朝著民宅開槍，甚至到處逮捕民眾。

推特上一段影片顯示一名婦女叫喊著：「他們要帶走我的父親和兄弟了，有人可以幫幫我們嗎？不准帶走我父親和兄弟！你如果要帶走他們也把我帶走。」

「強化權利」在臉書上發布一段影片顯示軍警對著民宅開槍，並在路上到處抓人。強化權利表示，軍警已把1500人列為逮捕對象，但公民不服從運動不會停止，要軍政府立即停止攻擊平民。

緬甸「援助政治犯協會」（The Assistance Association for Political Prisoner）聲明表示，軍警昨天進入住宅並試圖逮捕更多抗議者，軍警朝著民宅開槍，破壞了許多民宅，許多被逮捕的人被軍警揍、用警棍毆打、還用軍靴踢，然後被拖進警車裡。

根據援助政治犯協會統計，截至3月6日為止，已有1700人遭逮捕。

(中央社)