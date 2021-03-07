109學年HBL高中籃球聯賽今天進行最後的季軍戰、冠軍戰，女子組季軍戰的「雙綠大戰」北一女中對決陽明高中，開局打出8比0攻勢的陽明，在兩位高一好手江子柔、張聿嵐聯手幫助下，68比66收下勝利，斬獲季軍，北一女則是第4。

陽明高中教練李台英表示，這是球隊第3次打進HBL女子組4強，97學年第1次那次獲得亞軍，103學年那次屈居第4，本季109學年則是第3，看下來就獨缺冠軍，勉勵球隊朝此目標前進，「（冠軍）是我想要的，也是球員想要的。」

陽明高中4名球員的分雙位數，後衛江子柔19分、6籃板，前JHBL最有價值球員張聿嵐貢獻12分、10籃板、7助攻、6抄截，兩人都是新人後熱門人選，張聿嵐認為隊友江子柔機會大，「子柔表現比我好，因為她是後衛，在場上作用大、壓力也大，所以覺得她很有機會拿新人后。」

首度在台北小巨蛋比賽，張聿嵐表示先來適應，或許下次再挑戰會不一樣，「我跟子柔一樣心情很興奮，來這裡比賽是大家的夢想，今天比賽結束了，明天又是新球季開始，高中往後兩年仍會繼續奮戰。」

陽明高中張聿嵐（右）在JHBL國中聯賽拿過MVP，帶著天賦挑戰HBL，表現獲得肯定。（陳怡誠攝）

陽明高一後衛江子柔（中）HBL首個賽季表現出色。（陳怡誠攝）

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