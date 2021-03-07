國民黨台北市議員羅智強喊要罷免萊豬立委，點名民進黨立委吳思瑤，綠營則啟動「愛瑤令」。民進黨立委陳亭妃今（7）日在臉書PO出8年多前合照，力挺吳思瑤，並暗批台北市議員羅智強是想蹭聲量的政治癡漢。

羅智強日前在臉書表示，吳思瑤先指控國民黨對里長下達「禁瑤令」，接著賴品妤、蔡易餘等民進黨立委發起「愛瑤令」，然後綠媒再撲天蓋地大肆宣傳「愛瑤令」，很佩服這個「假消息工廠」，「一條龍造假」功夫。

為響應「愛瑤令」，陳亭妃今在臉書PO出2012年的照片，地點在中央黨部，當時吳思瑤還是台北市議員，而現在兩人不僅是立法院同事，且還是同年出生，生日只差了1個多月，更同為台南的女兒。

陳亭妃指出，吳思瑤長期在教育文化委員會，關心教育議題，也積極將美學、文化融入生活，在選區士林、北投的長期深耕更不用說，走一趟就會發現士林北投在她的努力之下，愈來愈好也愈來愈美。

如今吳思瑤面臨罷免危機，陳亭妃為她抱不平，表示這麼優秀的立委，竟要面對只想蹭聲量的政治癡漢，以惡意的報復性罷免、仇恨動員，還遭受國民黨禁瑤令的霸凌，因此，同為女性政治工作者，當然要一起挺吳思瑤，一起終結惡質罷免！

(中時新聞網)