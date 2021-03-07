竹北市東元綜合醫院是新竹縣唯一急重症責任醫院，院方急診室統計每年約有100名腹內大量出血的創傷急救個案，這類病人在開刀前，常因無法控制大量出血導致心臟休止，院方為此建置完成「主動脈復甦性血管內球囊閉合術（REBOA）」，期為危急病人爭取一線生機！

東元急診科主治醫師簡振宇指出，大部分體外出血可以直接壓迫，但腹腔空間很大，止血不易，若無法有效止血，就必須進入開刀房進行腹內探查止血，這類病人在轉送開刀房前，因無法有效控制出血，導致心臟休止。

簡振宇說，「主動脈復甦性血管內球囊閉合術（REBOA）」是國際新興醫學技術，能在第一時間有效阻斷病人橫膈下的腹內大量出血，讓失血命危的病人不至於陷入心臟休止，替危急病人爭取黃金時間。

簡振宇進一步說明，REBOA主動脈復甦術被認為是一個微創型的替代手術，適用於嚴重的橫膈下出血，治療手段在病人鼠蹊部的主動脈置入一個小型球囊，將其充氣來控制出血，球囊可以阻斷主動脈，防止大量出血，病人短時間內仍可維持腦內與心臟的血液循環，也幫醫師爭取急救時間處理傷勢。

東元醫院副院長林鎮宇表示，院方與縣消防局攜手推動「醫護協勤救護計畫」，引進電動骨針與機械式按壓機器，再建置REBOA主動脈復甦術後，預期將能拯救更多性命垂危的病人。

院方同時成立「急救醫學教育中心」及「緊急醫療救護中心」，針對個案找出困難情境，讓醫術教學搭配消防局緊急救護員實務參與，把急救從醫院內延伸至前線，不漏接任何一個創傷與危急搶救個案。

(中時 )