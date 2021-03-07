影視視覺特效公司砌禾數位動畫公司黃姓合成師，負責製作動畫視聽工作，雙方有簽訂保密合約書，合成師卻在公司上傳2部未完成的電影到個人硬碟，被控違反著作權法，士林地院審結，認定砌禾數位動畫未在知悉起6個月內提告，已逾告訴期，判決公訴不受理，可上訴。

砌禾數位動畫2009年成立，2017年憑藉《報告老師！怪怪怪怪物》入圍金馬獎最佳視覺效果，公司作品有噬神者》、《Love Live! 劇場版》、《最終幻想15：王者之劍》等。

合成師在2016年10月19日、10月28日在公司電腦上傳「畢業旅行」、「萌學園」的視覺特效半成品至個人雲端硬碟，公司當時並未發現，直至離職的沈姓員工，拿製作內容去其他公司應徵，其他公司輾轉告知砌禾。

砌禾發律師函給黃，黃則否認違反保密義務，直至2019年5月10日雙方談不攏，砌禾才向新北地檢署提出告訴，判決因而指出，砌禾自2018年11月9日知悉犯罪人而發出律師函，提告時間超過6個月又1天，已超過告訴期，直接判決不受理。

(中時 )