400多坪多坪專業的早療專業中心，空間以弧面設計讓孩子安全探索。（新竹市政府提供示意圖／陳育賢新竹傳真）

桃竹苗首座專門為遲緩兒、身障兒設計的早療中心，明年將正式提供服務，市府表示，此次打造400多坪多坪專業的早療專業中心，空間以弧面設計讓孩子安全探索，更有獨立感官室、體療室、空中花園等療癒空間，可提供更完善的早期療癒服務。

市長林智堅表示，新竹市兒童人口比例高，市府近年全力打造兒童友善環境，也為早療兒的就學照顧需求推動「早療3支箭」，提升硬體、師資與補助，包括推動桃竹苗地區唯一公設專辦早療中心；馬偕兒童醫院設獨立早療中心；2018年至今增加28位特教師資，提升遲緩、身障孩童就學權益，早療補助也提升至每月4000為全國最高；盼逐步完善早療照顧資源。

社會處長張柔表示，過去新竹地區多是身心障礙機構兼辦早療業務，但為了讓早療兒有獨立空間，接受更完善的日間托育與課後照顧，市府於2019年開始規畫桃竹苗地區唯一公設民營的專辦早療機構，並與建築團隊邀集早療家庭的家長提供意見。

經不斷的修改調整，終在2020年9月開工，工程預計今年中完工，明年可正式在嶄新空間提供服務，歡迎經特教鑑輔會委員評估符合資格的孩子們申請使用。

社會處表示，全新的早療中心位於龍山西路上的身心障礙就業大樓3樓，設計均以早療兒童的需求及角度出發，並為不同年齡、需求孩子的打造獨立教學空間，如日托教室以不規則的開口造型增加童趣，更方便家長和老師觀察兒童狀況。

感官室則以設計聲光設備給特殊需求兒童多感官刺激，幫助發展，其他專業空間包括輔具儲藏室、感染管控室、療育室，都是依據師生、課程需求設計。

此外，走道特別採「蛋型」的弧線設計，可減緩行走速度，降低孩子衝撞的危險，牆壁扶手也設計成兩種不同的高度，以符合不同需求的兒童。另，特別規畫1座半戶外型的療癒花園，讓來這裡療育的孩子，有機會接觸綠色植栽，享受陽光灑落帶來的溫暖。

未來也將由專業師資團隊，依孩子們個別能力害訓練目標設計課程，課程包含小組訓練、戶外體能課、地板滾球課、社團課、角落課等多元主題以及兒童生活自理的能力。

(中時 )