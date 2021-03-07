台灣今年缺水嚴重，引發產業界恐慌，蔡英文總統今天表示，昨天估計一天的降雨已為全國增加了約600萬噸的水量。不論是北部還是南部，我們都會密切注意水情的發展，確保產業和民生供水穩定。這陣子，她參拜宮廟時，都不忘誠心祈求「風調雨順」。

蔡英文在臉書表示，政府關心水情，會盡一切努力穩定供水！去年台灣沒有颱風帶來的雨量，水情是56年最嚴峻的時刻。面對這樣的挑戰，政府啟動了跨部會的旱災中央災害應變中心 來因應，從去年起累計調度節水7.1億噸，相當於3.5座石門水庫的容量。

昨天鋒面接近北台灣，帶來一波春雨，她說，這是大家期待的好消息。經濟部水利署也把握機會啟動「人工增雨」，由空軍派遣C-130H型運輸機，飛往石門水庫上游集水區作業。估計一天的降雨，為全國增加了約600萬噸的水量。

另外，桃竹備援管線已經通水，新竹緊急海淡廠第一階段的機組開始運作，台南則有再生水廠即將完工。蔡英文強調，不論是北部還是南部，我們都會密切注意水情的發展，確保產業和民生供水穩定。

她說，這陣子，她走訪各地、參拜宮廟時，都不忘誠心祈求「風調雨順」，也要請大家記得節約用水，一起度過這次挑戰！

(中時 )