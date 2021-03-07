昔日的灌籃王葛瑞芬(Blake Griffin)盛名仍在，如願被活塞買斷之後，他有機會加入布魯克林籃網、洛杉磯湖人這些頂級球隊。湖人已有位置重疊的大前鋒「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)，但是戴維斯的健康一直有疑慮，葛瑞芬可以增強陣容厚度。至於籃網則是擁有位置不重疊的「3巨頭」，可能更適合葛瑞芬。

籃網如果買到葛瑞芬，先發陣容預計是中鋒狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)、大前鋒葛瑞芬、小前鋒杜蘭特(Kevin Durant)、得分後衛哈登(James Harden)、控球後衛厄文(Kyrie Irving)。這是先發5人都入選過明星賽的超豪華陣容，其中狄安卓喬丹也是葛瑞芬在快艇「空接之城」時期的隊友。

另一方面，《洛杉磯時報》建議湖人不要買葛瑞芬，因為他的技能組合不符湖人的需求。湖人是一支防守優先的球隊，葛瑞芬因為舊傷纏身，失去傲人的彈跳力和靈活性，雖然經驗豐富，但恐怕不具備保衛籃框的能力。同時湖人需要他有外圍投射能力，畢竟時代不同了，大前鋒戴維斯也被要求多投三分球。

葛瑞芬過去是灌籃王，他已經很長時間沒在比賽中灌籃，為此他鍛鍊出一些跳投功夫。然而近兩季他沒灌籃的投籃命中率就只剩下36%，三分線外勉強30%。做為策應詹姆斯(LeBron James)的前鋒應無問題，但詹姆斯不在的時候他恐怕沒辦法幫湖人發揮多少作用。籃網則是以攻擊為主的球隊，還有因為傷兵而多出的薪資空間，外界預測籃網簽下葛瑞芬的機率最高。

(中時新聞網)