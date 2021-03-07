迎接適合出遊的和煦春日，加上3月14日就是白色情人節，你是否已經想好要怎麼度過了嗎？styletc記者建議不妨到台北101觀景台最新推出的「夜之101一窗一景．獨享靜謐」，以居高臨下的視角欣賞無敵夜景，感受浪漫滿溢的甜蜜氛圍。

巨蟹座的專情祝福。(圖／台北101提供)

高度為388公尺，是全台灣最高的觀景台，從東西南北面都能欣賞到不同風貌的景色，這次推出的一窗一景活動採預約制，能與心愛的伴侶或家人、友人，坐在景觀第一排的好位子，一起體驗獨一無二的窗景私密領域，小酌現場供應的祕密隱藏飲品，說有多浪漫就有多浪漫。

遠古神獸噴火龍。(圖／台北101提供)

在欣賞夜景之餘，還有隱藏版的圖騰藏在裡面喔！像是在國父紀念館的正前方，竟然出現101的字樣，還有君悅酒店的頂樓，可以發現螃蟹的圖案，與伊東豊雄跨刀設計的「世貿廣場」上的花形圖案相映成趣。往遠一點看，依稀可以看見一隻遠古神獸，彷彿正在噴火呢！

光合屋市集。(圖／宜蘭中興文創園區提供)

而宜蘭中興文創園區每個周末及連假舉辦的光合屋市集，最新主題《春日漫遊：手感派對市集》，不僅邀請20多家好食、好物品牌，還有多肉小盆栽、植物再生體驗等攤位，非常好逛。並在3月14日白色情人節當天舉辦歡樂宜蘭年情歌對唱大賽的決賽，邀請金曲歌王荒山亮、台語歌后江惠儀、音樂人四分衛主唱阿山、歌手演員張文綺擔任評審及表演嘉賓，除了好吃好玩，還可以欣賞精彩表演喔！

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(中時新聞網)