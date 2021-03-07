效力阪神虎隊的台灣左投陳偉殷，台灣時間今天中午12點在熱身賽第二度登板，在與軟銀的比賽中投3局，被敲8支安打，其中包含甲斐拓也轟出滿貫炮，失4分退場。

陳偉殷前一次熱身賽先發是在2月28日，被養樂多隊強打山田哲人敲出全壘打，2局投球失1分，最快球速143公里。

今天陳偉殷再度在熱身賽登板，開賽隊友就給予火力支援，馬提（Jefry Marte）轟出陽春全壘打先馳得點，1局下陳偉殷接連解決周東佑京、今宮健太，雖然被中村晃、長谷川勇也連續敲安，隨後讓松田宣浩敲出中外野飛球出局，化解失分危機。

不過陳偉殷在下半局碰上亂流，被栗原陵矢擊出的強襲滾地球砸中右腳，他卻仍續留在場上，滿壘時面對第9棒的捕手甲斐拓也，陳偉殷第1球就挨轟，被甲斐敲出左外野滿貫炮。

總計此役陳偉殷先發3局，用70球被敲8支安打，包含1支全壘打、失4分，另有3次三振、1次保送，最快球速來到145公里。

(中時 )