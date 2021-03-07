胡宇威、周丹薇、曾沛慈出席新戲開鏡儀式。（八大提供）

胡宇威去年因參與運動競技節目《全明星運動會》人氣爆表，卻也在12月初為比賽練習時發生腳踝骨折意外，傷後的他一度打算辭演新戲《親愛的亞當》，但在電視台及製作人陳慧瑛的挽留下，他帶傷演出，與曾沛慈繼12年前的《終極三國》後再續戲緣。經紀人陳秀卿表示，胡宇威目前已經可以丟掉柺杖走路，但骨折的地方只有復原七成。

原創戲劇《親愛的亞當》由陳慧瑛製作、金獎導演廖士涵執導，是首部以「基因編輯工程」為主題的電視作品，將深入探討「基因編輯是一種愛，還是一種犯罪」，胡宇威詮釋從出生就注定不平凡，擁有通過基因編輯的完美人設，曾沛慈則扮演痛恨基因編輯被掌握在權貴手上的生技專家。孫可芳及資深演員周丹薇也都參與演出。

該劇日前已經開拍，陳秀卿表示，製作人、導演、劇組都很照顧胡宇威，有時他自己想多做一點，導演還會出言制止「宇威可以了，停」，擔心他又傷到復原中的腳，讓他很感動，也對自己的腳傷影響劇組拍攝覺得抱歉。

從小就對科學和科技高度關注的胡宇威深受《親愛的亞當》題材吸引，「一部戲可以圍繞在基因編輯這個創新的議題，這個點我真的很喜歡！」他透露以前念過DNA、XY染色體相關的課程，所以還滿想要一邊拍戲，一邊吸取新知，看著劇情的發展，覺得很有趣！由於近一年新冠肺炎在全球肆虐，讓胡宇威特別有感，被問到如果能基因編輯選擇，他會希望有什麼樣的小孩時，他語帶誠懇表示，「希望能有無憂無慮，不容易感染生病的健康寶寶」！

曾沛慈劇中擁有博士與醫生身分，她自豪地說：「這是我接過最聰明的角色！」而如果能夠基因編輯的話，有著174公分高挑身材的她，希望自己的身高能矮一點！「我很難體會那種小鳥依人的感覺，我一直覺得如果我160公分左右，在桃花的部分，應該會很受歡迎吧！」她自嘲身高很高就是擋桃花、容易有距離感，會被誤會什麼都扛得動，「以前大學時，就是被男生直接當哥兒們相處，但我有少女心啊！所以如果矮一點的話，應該還不錯！」

胡宇威和曾沛慈繼2009年的《終極三國》後再度聚首同台，曾沛慈笑說，當年拍《終極三國》時她和胡宇威超不熟，當時和胡宇威拍戲時，兩人連站的位子中間都隔著好幾個人，距離很遠，一場戲可能劇本有兩頁的內容，但雙方完全沒有對到話，「就是知道他在現場，但沒什麼交流」，而這次在《親愛的亞當》中，胡宇威和曾沛慈分別詮釋掌握基因編輯技術的富二代、主張將基因技術與弱勢共享的專家，兩人立場相反的敵對關係，將有許多精彩對手戲。

孫可芳則直言「基因編輯」議題非常酷，「因為聽起來很遙遠，可是其實基因編輯這件事已經是距離我們非常近的事，光看到劇情大綱就覺得非常有趣！」這次劇中詮釋的角色非常神秘，而且是她鮮少接觸的幹練又有點腹黑的財閥背景，讓孫可芳大呼挑戰性很高！過去總是給人鄰家女孩印象深植人心的她逗趣笑說：「這下可以漂亮登場了！」

(中時 )