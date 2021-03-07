如今社會變得風氣開放，愛情再也不分性別、年齡，姊弟戀已不稀奇，但兩人適不適合，除了看感覺之外，閨房事也很重要，媒體人林裕豐曾在節目中，提到自己有個軍官出身的50多歲男性友人，退伍後在大戶人家擔任保鑣兼司機，與7旬貴婦女主人產生情愫，不料發展到了床上，他竟雄風盡失，坦言看到女友身上一個小細節，讓他當場沒了感覺，只能「純談戀愛」。

媒體人林裕豐日前上《新聞挖挖哇》節目，眾人聊到感情故事，他分享了一位男性朋友的一段豪門戀情，表示友人雖然50多歲了，但身材高大精壯、相貌堂堂，原來他年輕時就投身軍旅，但在軍隊中升上軍官後就沒能再晉升，因此只做到50多歲就申請退役。

除了久經磨練的身體，這名男性朋友自覺沒有其他技能，於是就靠著身體素質轉職成有錢人家的保鑣兼司機，為一名70多歲的女老闆提供服務，兩人相處久了不但變得熟稔，還產生情愫，這名貴婦的老公多年前就過世了，因此這份感情沒有什麼阻礙，兩人順勢交往。

而這份看似美好的戀情，卻有個問題讓林裕豐的友人困擾，那就是兩人的房事，男性友人表示進了房間要「見真章」時，他卻難以提槍上陣，即使吃壯陽藥也不行，事後男方為了自身顏面並驗證功能正常，嘗試找嫩妹試槍，一切又都很順利，他幾經思考，終於找到原因，是因為跟自家女老闆第一次坦誠相見時，不小心瞥見女方身上的老人斑，感到非常驚愕，因此洩氣再起不能，也不好跟對方提這件事。

只是撇開房事，男性友人跟女老闆談感情還是很相投，因此兩人就這樣邊談著柏拉圖式的愛情，仍舊到處遊山玩水，也不時尋求草藥偏方等來幫助房事「通關」，感情仍舊甜蜜恩愛，過得幸福。

(中時新聞網)