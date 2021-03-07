竹南運動公園10座網球場鋪面出現老舊損壞，公所獲經費執行改善工程，更新球場鋪面，提升運動安全。（竹南鎮公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

竹南運動公園內有10座網球場，但因長年使用，網球場鋪面出現老舊損壞，竹南鎮公所提案並透過立委陳超明向教育部體育署爭取經費，獲核定900萬元更新場地，7日正式開放啟用，公所並將爭取舉辦各大型網球賽事，培育人才更帶動竹南、頭份地區觀光發展。

竹南鎮長方進興指出，竹南因為科學園區及台積電的設廠，吸引了許多年輕人移居至此，對體育設施的需要及要求也提高許多。苗栗縣政府向內政部營建署申請前瞻計畫補助1.12億元，去年完成竹南運動公園整建，竹南鎮公所再針對公園內10座網球場，爭取改善計畫更新球場鋪面，提升運動安全。

竹南鎮公所指出，10座網球場為大型賽事標準場地，但因球場鋪面老舊，爭取中央補助801萬、公所自籌99萬元，投入900萬元整修網球場，今年1月動工、2月完工提升運動休閒品質。

7日陳超明、方進興、鎮代會主席何秀綿等人為全新網球場揭幕啟用，每日上午6點至晚間9點開放。方進興表示，網球場整建完成後，希望藉由大型體育賽事的辦理，吸引許多選手、家屬及工作人員在竹南、頭份地區食宿及消費，帶動地方觀光發展。

公所及同欣網球協會爭取各大型網球賽事在竹南舉辦，目前桃園市四維體育推廣教育基金會也曾至球場勘查場地，對於公園附近住宿、餐飲、交通銜接及停車便利性等表示肯定，決議今年賽事將於5月28日至6月5日期間於竹南辦理。

(中時 )