台灣與帛琉的「旅遊泡泡」有重大進展，外傳帛琉總統惠恕仁預計15日來台宣布相關措施，對此，外交部表示，非常歡迎帛琉總統在台帛安全旅行圈啟動後，擇期訪台，目前訪台日期尚未經確認，將在相關規畫完成後正式宣布。

受疫情衝擊，國外旅遊幾乎全面告停，外傳帛琉總統將來台宣布「旅遊泡泡」相關措施，預計採團進團出，雙方每周各飛8班，台灣是華航每週6班，長榮每週2班，帛琉太平洋航空則向台灣虎航租借飛機，每周飛8班。

對此，外交部副發言人崔靜麟表示，帛琉總統惠恕仁上任後，積極推動成立台帛「無菌廊道」（sterile corridor），也就是「台帛旅遊泡泡」或「台帛安全旅行圈」。

他說，台灣與帛琉都是防疫極為成功的模範國家，為增進台帛雙邊的互動交流及實質關係，我國各相關部會與旅遊業界等單位至今已召開多次協調會議，正積極商討具體可行的執行方案。

由於旅遊泡泡牽涉台帛兩國各項防疫措施規畫，以及執行上的安排，需要緊密的溝通磋商，以確保旅遊泡泡能夠順利執行。

崔靜麟強調，外交部非常歡迎帛琉總統在台帛安全旅行圈啟動後，擇期訪台，向國際宣揚台帛旅遊泡泡，強化兩國邦誼，目前訪台日期尚未經確認，外交部將在相關規畫完成後，適時正式宣布。

(中時 )