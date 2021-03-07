民進黨政府目標在2025年實現「非核家園」，為達到「氣主煤從」的能源目標，桃園大潭外海將建置天然氣接收站，但也讓千年藻礁的存亡受到嚴重威脅，「珍愛藻礁公投連署」也順勢產生。核四前廠長王伯輝表示，大潭天然氣電廠本是緊急供電使用，只要不成為發電中心，那才是「護藻礁」開始的那天。

王伯輝受訪表示，核一廠兩機組已無發電，核二一號機組今年6月除役，二號機2023年除役，核四目前也已沒有再發電，但是核一有120萬瓩，核二有200萬瓩，核四270萬瓩，這些都是基載能源，非核家園下都不要了，那就必須要有其他能源來補。

王伯輝指出，原本大潭天然氣電廠是做緊急供電使用，就像醫院的急診中心，但因為現在的天然氣是由台中港拉管線到大潭，距離太遠，因此在2017年8月15日供電中斷導致大停電，未來若發生地震或其他天災，這麼長的海底管線一旦出問題，整個電廠就垮掉了，這是隱藏的嚴重問題。

結果現在急診中心準備變成診療室，在大潭設備不足下，外國運來的天然氣就需要建接收站和儲存槽，所以才會發生大潭藻礁生態受到威脅的現況，如果大潭電廠仍是緊急供電的角色，那就不需要接收站和儲槽，那麼藻礁或許就不會被影響。

同時，如果都不要核能，北部只剩林口(燒煤)、大潭(天然氣)、協和(燃油)，但是協和電廠因為環保原因限制發電量，北部缺乏穩定基礎電源，躁進的再生能源政策又怎麼能夠充分供應北部地區用電呢？

王伯輝指出，核廢料的最終處置場選址在台灣並非技術問題，而是政治問題，執政黨應用理性、冷靜、無私的態度來面對這些事情，就像南韓總統文在寅競選政見雖然主張廢核，但是後來發覺並不可行，因此找來反核與支持核能共約150人來討論，後來決定繼續使用核能，鼓勵政府也應該要如此面對。

(中時 )