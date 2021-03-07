「珍愛藻礁公投」連署突破50萬大關，政府希望能與環團溝通，派出農委會主委陳吉仲原訂明日面對面對話，但最終遭環團婉拒，陳吉仲表示，理解並尊重，更強調「政府溝通的門永遠敞開」。對此，宅神朱學恒翻譯陳吉仲這句話的真實意義：覺得連署不會過時就不開啟，等連署過時，才會想到這個大門，網友大讚精闢！

「珍愛藻礁公投」小組原定明（8日）與陳吉仲會談，宣告破局，公投領銜人潘忠政及公投小組昨（6日）緊急發出聲明，表示整理公投連署書的工作繁忙，目前已無暇分身他用，不克出席。

陳吉仲今（7日）赴南投草屯鎮農會，參加栗子南瓜外銷馬來西亞啟航典禮記者會，會後接受媒體訪問，對於環團取消明日的會面，他表示，自己可以理解並尊重環團朋友們這樣的決定，政府的溝通大門永遠是敞開的，因為總統蔡英文和行政院長蘇貞昌對於環保的理念，和環團都是一致，保護藻礁和非核家園等環境議題，都需大家共同努力，也會持續多方面溝通。

對此，宅神朱學恒隨即也在臉書上發文表示，永遠開啟溝通大門？翻譯一下：「在覺得你連署不會過的時候不會開啟，只有等你連署會過的時候才會想到這個大門啦」！大批網友大讚神翻譯，也留言表示，「在選舉時我們是老闆，當選時叫我們自己去找老闆的意思是一樣的」、「你們要自立自強啊」、「怎會是農委會出來，環保單位呢」、「『永遠』指的是連署通過開始算的」、「很奇妙！廢核時說不會缺電，中市反火力發電跟護藻礁時又說缺電」、「門永遠在那邊，但你進來不一定有人理你」。

更有網友以美國軍售台灣為例，「就像要買的武器別人不賣，自行研發快成功時就突然告訴你願意賣接近同級武器給你，要求你不要再研發是一樣的意思」。

(中時新聞網)