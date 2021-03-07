由於帛琉境內都沒有相關疫情發生，帛琉與台灣的「旅遊泡泡」可望成行！外傳，指揮中心周三將舉行內部會議討論帛琉旅遊泡泡可行性，目前規劃可採團進團出，每架飛機僅坐7成旅客，規劃前往帛琉旅客須提供搭機前3天核酸檢驗(PCR)陰性報告，入境帛琉機場再採檢1次，但旅客返台後仍須居家檢疫5天，檢疫結束前再進行PCR採檢等相關措施。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，有關帛琉部分一直在討論，先前有派醫師到帛琉探勘，一直都在進行相關討論，但這兩、三天會在做最後的決定性討論，有關開放時程、細節還有待這兩天討論定案後再對外公布。

至於外傳本月15日帛琉總統將訪台，莊人祥表示，指揮中心不清楚，需要問外交部才知道。這兩、三天會在針對這個議題作詳盡的討論，因此目前對於細節無法說明。

由於旅遊業已經展開熱烈討論，莊人祥說，一切都是規劃中可能的方式。有一些方案都在討論，但遲遲未定案。

莊人祥表示，雙方一直都有接洽，我們會暫停是因為秋冬專案，且帛琉當地的醫療採檢檢驗都是新光醫院負責支援，對於當地狀況我們掌握得很清楚，疫情資訊很透明，沒有其他因素造成耽擱。

莊人祥強調，帛琉當地一直都是沒有疫情的狀況，只有開放讓台灣飛機過去，其他國家都沒有開放，因為台灣遊客都有做過居家檢疫才能過去，所以相對對我們整個疫情控制很透明。

有關回來是否就不用居家檢疫，這也是雙方談的一個方式之一，但還是要評估利弊得失，或是有沒有什麼需要再考慮的因素。

(中時 )