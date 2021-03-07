手機製造也可以很AI，為了因應供應鏈快速的變化，富智康集團（FIH Mobile）2020年4月決定祭出斧底抽薪之計，著手構建AutoML Vision的自動化系統。透過AutoML Vision，富智康成功地缺陷逸出率從40％降低到10％，連單一組件的檢查時間也顯著減少到只要0.3秒。

新冠肺炎打亂供應鏈一池春水，受到供應鏈波動影響，手機製造被迫得在更短的生產時間以及更為吃緊的預算下交付生產，如何提升生產效率至為關鍵，看中AI（人工智慧）有助於提升產品品質、降低成本、避免意外停機，同時還可以讓員工更智能的工作，富智康集團找上了Google Cloud團隊，很快的在2020年4月就決定在產線上導入AutoML Vision系統，所謂的AutoML Vision係由兩個顯微鏡和X-Y工作台所組成的圖像攫取器，透過機器學習模型，它可以快速地在移動印刷電路板組件上做品檢。除此之外，AutoML Vision也容許團隊得以根據自家定義的標籤對圖像來進行分類，從而構建自定義的模型。

富智康指出，在手機製造過程中，檢查每塊印刷電路板（PCB）上是否存在著可能損害最終產品質量的缺陷，是品管不可或缺的動作，但以往FIH Mobile都是靠肉眼來做檢查，等完成品檢之後，再將組件和設備移送到下一個製程，不僅耗費人工，且不具效率。

舉例來說，先前靠員工肉眼做檢測時，PCB缺陷逸出率（指未發現缺陷的數量除以所有缺陷PCB的數量）高達40％，但自採用了AutoML Vision之後，PCB缺陷逸出率就下修到只剩10％，同時每個組件的檢查時間也顯著減少到只要0.3秒，即使將夾具移動的時間也考慮在內，檢查的時間也僅1.3秒。

有了智慧製造做前導，富智康5日再傳捷報，拿下美國特種手機及配件供應商Sonim次世代功能性手機的訂單，也算是導入AI製造後的意外之喜。

伴隨著互聯網時代的來臨，富智康正積極利用其在軟、硬體上的優勢，進入5G、AI、IoT和IoV（車聯網）領域，藉以構建完整的互聯網和移動生態系統，有了成功導入AutoML Vision的經驗，FIH Mobile不諱言，現正在評估其他Google Visual Inspection產品，尋求從圖像輸出到機器學習模型無縫接軌的管道。

(工商 )