泰國導演Aam曾執導電影《戀愛完成式》、續集《戀愛完成式2》與影集《逐月之月2》等BL題材的影視製作,純熟的技術與擅長詩意的氣氛營造,讓他成為炙手可熱的導演。隨著新冠肺炎爆發,院線上映大受影響,Aam遂向亞洲唯一同志影音串流平台GagaOOLala提出了一個驚人的影集提案:「一個圍繞泰國BL導演拍攝影集時職場霸凌的故事」,並接續前作命名為《戀愛無名氏》(Call It What You Want)。

該片劇情講述新銳導演James在新戲開拍的當天,遇上製作人捲款而逃,幸好順利接到全新BL劇集的邀約以維生計。排戲過程中James與主角Ait愛火燃燒,卻在製作人百般阻撓下,只好轉為地下情。另一位主角Bas為了得到觀眾的認可,接受整形手術與嚴格控制飲食,生活被壓得喘不過氣,還得忍受製作人的「特別關照」。

故事靈感是來自導演Aam過去在泰國拍片時的親身經歷。幾年前當他執導某部作品時,和其中一位演員住得很近,因此會開車載他到片場。製作公司發現後禁止他繼續接送演員或張貼任何他們的合照在社群媒體上,擔心影響影片觀感與收益。隨後Aam遭到解僱。

第二個案例是Aam執導的作品中,主角向他淚訴遭到製片人性騷擾,Aam試圖保護該演員,但對方卻被取消了所有宣傳活動,甚至被終止合約內的工作行程,如此氣憤的過往,都成了Aam的創作養分,這位遭受職場霸凌的演員後來看了《戀愛無名氏》後,深深感謝導演用心呈現BL產業裡不為人知的一面。

本週製作公司在推特發布聲明稿陳述拍攝此片初衷,立刻獲得廣泛討論,短短半天已近千則轉推分享,各國網友也留言力挺:「泰國業界的人都知道,但都不敢團結起來對抗性騷擾」。其中泰劇《逐月之月2》主角Ben也在此篇聲明留言鼓掌讚聲,極具鼓勵與指標性的意義。

導演Aam更強調「希望這部影集可以吸引觀眾目光,知道大眾喜愛的演員在BL產業裡是如何被對待的。以本劇向那些拒絕霸凌文化的影視幕後人員致敬!唯有參與BL、同志和其他多元性別題材的演員受到尊敬和友善對待,觀眾才會買單。我們要的是SafeBL」。

(中時 )