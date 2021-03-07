前空姐控婆婆傷害，貼出驗傷單及手指鮮血照。（截自《爆料公社》）

一名前空姐上網控訴，因自己大先生7歲，遭公婆嫌棄，某次雙方起口角衝突，婆婆不但言語辱罵，更張口很咬、用辣椒油潑她，空姐驚慌中拿菜刀自衛，雙方拉扯下右手無名指被削下一片肉，她將手指鮮血照及手臂超清晰齒痕照貼上網，眾多網友看了驚呼：太誇張！不過公婆則指一切是媳婦自己帶刀「自導自演」，婆婆指咬人是當下自保的舉動。

這名前空姐在臉書社團《爆料公社》發文，自述曾任職國外線空服員15年，因熱愛動物救援，生病鳥都會買回去，因此養了10多隻鳥，也因此在鳥社團認識了同樣養鳥的先生。因為先生個性內向、多年沒交女友，因此兩人剛開始交往，婆婆相當開心；但自從知道她大先生7歲後，態度大轉變，竟直接嗆：你還生得出來嗎？

原PO表示，婚後原本住婆家，但一次衝突後兩人搬了出來，因是匆忙離家，2月24日她與老公回家拿東西，不料婆婆見她就一直罵不要臉、丟臉、拐了她兒子，原PO也不甘示弱回嘴。

之後原PO口渴開冰箱找東西喝，婆婆竟趁機張嘴咬住她手臂、還拿辣椒油潑她，原PO表示，自己氣得拿起菜刀要婆婆別再靠近，雙方拉扯之中，她右手無名指被削掉一片肉。原PO痛到直接叫救護車，到醫院包紮跟驗傷，同時拿到驗傷單。

原PO表示，事後她曾說只要婆婆承認咬人並道歉，就不提告，但婆婆不但不道歉還，還繼續罵人，而公公也嗆「我拜託你，我拜託你去告！」，於是她「只好聽話」，況且公婆早就先發制人，早已去警局告她騷擾，雙方將對簿公堂。

而公婆也大聲喊冤，指這一切是媳婦自導自演，自己帶刀來家中，還破壞家中物品，婆婆則稱自己也被踹腳瘀青，咬人是當下為了自保的反應。

(中時新聞網)