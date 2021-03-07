109學年HBL高中籃球聯賽男子組季軍戰，光復高中首節打出24比7攻勢奠定雙位數領先優勢，最終69比48大勝東泰高中，光復仍創隊史HBL最佳名次，東泰雖然無緣帶著勝利離開台北小巨蛋，仍也締造隊史HBL最佳戰績。

光復高中107學年首度打進HBL男子組4強，上季獲第5，本季重返4強，昨天4強決賽首日被泰山高中蔡宸綱投進絕殺三分球飲恨，無緣爭冠，全隊收拾心情拚戰首度揮軍4強的黑馬東泰高中，上半場就獲得雙位數領先，雖然第3節前半段被東泰縮小分差，一度曾變成只領先5分，但光復在高一中鋒鄭名斈搶下8分帶動下再打出一波攻勢、再度拉開差距，最終收下季軍。

光復高中隊長莊朝勝末節尾聲臨去秋波連進2記三分球，全場收下23分、4助攻，17分、8籃板、6助攻，鄭名斈11分、10籃板「雙十」演出；東泰高中高一中鋒劉律世貢獻14分、9籃板，可惜在第4節剩4分42秒五犯退場。

(中時 )