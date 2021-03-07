【回憶殺】本土劇女星璟宣（本名廖璟瑄）外型甜美，個性親民、活潑，是許多八點檔的熟面孔，璟宣演活《世間情》活潑搞笑的「謝白雪」、在《炮仔聲》飾演仗義執言的「寶娜」，而34歲璟宣其實是一對兒子的媽，她在進演藝圈之前就與前夫離婚，兩個兒子已14歲、13歲。

34歲璟宣是模特兒出身，起初在電視台當模特兒，璟宣也因此和前夫相識，不過璟宣入行一年多，就因為懷孕暫時離開，和模特兒男友結婚，並陸續生下一對兒子，而璟宣嫁到屏東後，仍會為了養家，到台北接通告，後來璟宣因登上節目介紹高雄美食，被製作人相中、找她演《戲說台灣》，後來被電視台簽下演八點檔，也因此開啟璟宣的演員之路，不過璟宣婚後則因和前夫個性不合而離異。

璟宣外型甜美、個性親民，是許多八點檔的熟面孔。（圖／本報系資料照片）

原來璟宣是媽咪，獨自撫養2個兒子，璟宣坦言，這是出道前發生的事，若刻意公開也奇怪，她外出時也不會刻意掩飾，若被民眾認出，也都大方承認，唯獨出道後沒有適當時機聊到這件事，隨著消息曝光後，璟宣反而輕鬆「反而可以曬小孩，我也覺得很開心」，她也在臉書幸福發文：「我很幸福，因為我有2個很棒很帥的兒子」。

璟宣日前也幸福說，兒子們很貼心，早上去學校還會貼心輕手輕腳，怕吵到她休息，而且大兒子還會煮飯、泡麵給她吃，璟宣笑說：「感覺都是兒子們在照顧我」。

總是寬鬆T恤罩上身的璟宣，其實擁有32E的好身材。（圖／本報系資料照片）

璟宣和前夫也保持良好關係，兩人一起照顧兒子，璟宣希望，不要因為離婚就讓孩子覺得少了父母任何一方的愛，而璟宣公開為人母身分後，她人氣不減反增，璟宣也對外界對她的關心和照顧表示感謝。

現在璟宣專心經營演藝事業，也全心全意照顧兒子，她日前也難得在網上分享與孩子的相處日常「孩子是面鏡子，你希望他怎麼跟你說話，你就必須先怎麼跟他說話，用耐心教育孩子很重要」，字裡行間滿是媽媽經。

璟宣難得曬兒，分享媽媽經。（圖／取材自璟宣 Elissa臉書）

(中時新聞網)