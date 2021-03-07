經救災人員架設繩索救援後，順利救起推土機操作員。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真）

蘇花公路39.5K處，在今天（7日）中午有一輛推土機在施工時，不慎滑落邊坡約20公尺深，宜蘭縣消防局獲報後前往現場，搶救推土機操作員，下午1時許將傷者吊掛至路面，並送往醫院治療。

宜蘭縣消防局獲報後派遣救災人員抵達現場，並架設繩索救援，推土機操作員雖然意識清楚，但有左大腿骨折、右大腿近膝蓋處撕裂傷、頭部及胸部疼痛等傷勢，意外發生近1小時後，救災人員已順利救起傷者。

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