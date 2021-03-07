推土機滑落蘇花邊坡 消防急救援 15:062021/03/07 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 推土機操作員不慎滑落蘇花公路邊坡。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經救災人員架設繩索救援後，順利救起推土機操作員。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） 蘇花公路39.5K處，在今天（7日）中午有一輛推土機在施工時，不慎滑落邊坡約20公尺深，宜蘭縣消防局獲報後前往現場，搶救推土機操作員，下午1時許將傷者吊掛至路面，並送往醫院治療。 宜蘭縣消防局獲報後派遣救災人員抵達現場，並架設繩索救援，推土機操作員雖然意識清楚，但有左大腿骨折、右大腿近膝蓋處撕裂傷、頭部及胸部疼痛等傷勢，意外發生近1小時後，救災人員已順利救起傷者。 老翁迷途 新店警人臉辨識助他返家 台南新市大貨車自撞路樹 一人命危 (中時 ) #推土機 #宜蘭縣消防局 #獲報 #現場 #操作員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 老婦訪友忘了路 熱心警救援成功 11:322021/03/04 社會 檳榔西施酒駕恍神 機車騎士遭猛撞彈飛身亡 17:112021/03/03 社會 西濱再撞 聯結車追撞2貨車 駕駛受困車頭急救援 17:122021/03/02 社會 佳冬KTV深夜大火 電線爆炸聲驚人嚇醒居民 09:112021/03/04 社會 屏東長治鄉理髮店大火影響3民宅 3人嗆傷送醫 09:312021/03/07 社會 時傳幼貓陷黏鼠板 獸醫師教脫困方式 19:072021/03/02 生活 四女開心出遊國3通霄段突火燒車 倉皇逃生燒剩骨架 14:102021/03/03 社會 騎士遭貨車照後鏡刺入耳 休假消防員路過暖心救援 18:292021/03/05 社會 基隆全面汰換呼吸器裝備 提升消防救災安全 16:012021/03/04 社會 台南拆除工人遭墜落鐵塊砸破頭 當場斷手意識模糊 12:582021/03/06 社會 狡猾賊跨縣市行竊 竹南警埋守新北逮人 15:462021/03/05 社會 社會熱門新聞 正妹麵線老闆娘是單身 自曝4擇偶條件：上進心很重要 - 社會 疑夫妻爭吵 高雄驚傳槍響 圍觀民眾中彈 - 地方萬象 南投國道「橋聳雲天」景點傳意外 男子從70公尺高處墜落砸地身亡 - 社會 嘉義麵線攤老闆娘彎腰舀麵 麵線饕客暴動了：好大 - 社會 北市警爆桃色醜聞 已婚副分局長帶女子回寢室過夜 遭拔官降調 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。