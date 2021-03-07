新竹科園扶輪社在竹東河濱公園舉辦植樹環保愛地球活動，由縣長楊文科（左）等人共同重植桂花樹。（羅浚濱攝）

竹東河濱公園植樹環保愛地球活動共種植380棵桂花樹，張順朋相信很快就能成為飄著桂花香的桂花林園步道。（羅浚濱攝）

「環保植樹愛地球！」由新竹科園扶輪社主辦、國際扶輪社3501區新竹分區33社共同協辦的環保植樹活動，7日在竹東河濱公園展開，種植80棵桂花大樹，縣府也提供種植300株桂花樹苗，共同打造河濱公園桂花林園步道。

縣長楊文科在為「植樹環保愛地球」紀念牌揭幕後指出，全球暖化，從政府、企業、民間團體到個人，都應該以實際行動做到減碳愛地球，希望透過植樹提倡環境保護意識，讓愛樹護樹愛地球的觀念，深入人心，進而達到綠能減碳、美化家園及提供民眾優質生活環境的目的。

楊文科得知國際扶輪3501地區歷任社長，多年來在竹東河濱公園種植的楓木林、茶花及黃花楓林木，目前正在盛開，特別感謝扶輪社長久以來舉辦植樹活動，為環保及公益費心力。

新竹科園扶輪社長劉月惠表示，植樹環保愛地球活動由全社社友寶眷共同種植80顆大桂花樹，希望在綠樹成蔭後，成為竹東河濱公園另一條美麗的桂花林園步道，也象徵扶輪社愛與寬容的傳承。

竹東鎮長張順朋表示，鎮公所10多年前在竹東河濱公園中段區域種植2千多株的山櫻花、八重櫻及吉野櫻，在東西向橋下有2公里長的櫻花步道，已成為平地賞櫻的景點，每年吸引很多民眾來賞花拍照打卡。

扶輪社種植80株桂花大樹外，縣府農業處則提供300株桂花樹苗，共同種在櫻花步道旁另一條步道沿線，張順朋相信很快就能成為飄著桂花香的桂花林園步道，讓竹東河濱公園再增民眾運動散步休閒的景點。

(中時 )