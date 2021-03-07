郭東延這次再演企業繼承人。（緯來戲劇台提供）

韓劇《沒有第二次》由尹汝貞、郭東延、朴世阮、吳智昊主演，尹汝貞在劇中開旅館當老闆，郭東延常演富豪公子的角色，這次也再度飾演企業繼承人，卻愛上單親媽媽，與小孩互動良好，不管是戲裡或是戲外，小嬰兒都是他注目的焦點，也讓劇組笑稱他很適合當奶爸的角色。

《沒有第二次》描述尹汝貞在首爾開了一家「樂園旅館」與大企業具成飯店比鄰而居，樂園旅館收留許多長租客，每個人都有不同的原因寄宿在此，吳智昊飾演想釣到多金富婆的高爾夫球教練，朴世阮則是飾演驟然成為單親的苦情小媽卻與郭東延意外譜出戀曲。

郭東延剛出道時在 《小媳婦女王》與尹汝貞合作，那時候飾演她的姪子，7年後兩人再度合作，卻常被尹汝貞趕跑，劇中的尹汝貞最討厭討土豪財主，雖然她是旅館主人，卻還身兼正義使者化身，常會保護旗下房客，導正他們的人生觀，刀子嘴豆腐心的角色，也讓粉絲深深著迷。

戲裡，郭東延與朴世阮不打不相識，從互相討厭到萌生愛苗，朴世阮飾演從鄉下來的單親媽媽，要使用忠清道方言講台詞，也讓她很擔心，還請家教老師指導，用方言對話錄下來反覆聆聽，恰巧郭東延的故鄉是忠清道，所以在片場就成為她的隨身教練。

2人拍戲時，都是零食控，常看現場有啥零食可以果腹。郭東延在劇中對朴世阮的小孩投以關愛，即使下了戲還常逗小孩玩，郭東延說，如果不是演繼承人，他好想演「小蘿蔔」（劇中小孩），因為現場所有演員、工作人員都為了讓他維持在最好的狀態費盡心力，真的獲得太多關愛的眼神了。該劇8日晚間9點起，週一至週五晚間8至10點緯來戲劇台播出。

(中時 )