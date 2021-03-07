成為許多人職涯的第一家公司，大型壽險增員力拚年輕化。擁有較多業務員的大型壽險公司，近年開始往校園扎根、招募新血，力拼拉高20到24歲的比率，如國泰人壽、富邦人壽、南山人壽及三商美邦人壽，2020年新登錄業務員中，有35~49％是20~24歲年齡層，應是許多社會新鮮人的第一份正式工作。

1月國泰人壽登錄業務員人數達到7萬204人，比前一個月多377人，這也是壽險公司第一家業務員登錄人數首破7萬大關，2020年國壽登錄業務員人數淨增加2,164人，也是壽險公司中排名第一。

但現在各壽險公司已不只比淨增加人數，還要力求業務員年輕化，紛紛深入校園、與各大學建教合作，提供寒暑假實習機會或學生營隊；提供獎學金，協助大學生考取相關財金證照；舉辦桌遊、創意比賽，協助學生提早了解保險產業，還教導職場禮儀、履歷撰寫等實用課程，都是要拉在校學生「好感」，力求自家公司成為學生找工作首選、人生第一份工作等。

2020年國壽共新登錄6,433位業務員，裡面也含內勤員工考取保險證照後登錄，其中20到24歲占41％以上，人數有2,646人，是壽險業此年齡層人數最多者。

其次是富邦人壽，去年新登錄業務員亦有近6千人，其中20~24歲者占率逾35％，人數則約2,345人，排名壽險公司第二高。

南山人壽去年新登錄業務員人則有4,076人，其中20到24歲年齡層占47％，是三大壽險中比率最高者，人數約1,902人。

壽險公司中20到24歲占其新登錄業務員人數比率最高，是三商美邦人壽，有49％，等於去年每增員二位新業務員，就有一位20到24歲，去年三商美邦人壽約新登錄958人，三商美邦人壽亦是針對網路i世代，投入較多資源，開發這些年輕人會想要用的行銷軟體等。

另外如新光人壽去年新登錄業務員人數達3,294人，新招募人力排名第四大，亦比過去年輕化；中國人壽去年亦新登錄2,752位業務員，20~24歲亦占近26％；台灣人壽新登錄業務員亦有近千位，年齡分布則比較平均。

(工商 )