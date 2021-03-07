【愛傳媒朱宗慶專欄】今年5月，原本是第11屆TIPC臺灣國際打擊樂節，但全球疫情尚未穩定，我們決定延後至明年辦理。

然而，我們的腳步不停歇、正向面對，選擇保留TIPC藝術節的形式概念，轉而聚焦「臺灣擊樂社群」的專業能量。

為此，我們特別策劃「臺灣新聲力」系列音樂會，以臺灣擊樂社群為核心，一同形構三檔屬性各異的演出。

首先，《美好關係》由樂團擔綱演出，緊接著《名家聚集》則由八組臺灣擊樂家所組成的演出單位，輪番演奏八首國人作品；最後，《百人木琴》匯集一百位擊樂好手同台獻藝。

期待透過三檔五場次的演出，匯集臺灣在地擊樂社群，共同向外發聲，一起為臺灣擊樂生態的共好共榮共生努力！

而這個系列音樂會的視覺，我非常喜歡！樂團視覺設計小易以「打擊樂的盛況，是臺灣的一幅美景」做為概念構思。

細看設計，對一般觀眾而言，會看到山脈、海洋與新芽；對熟悉打擊樂的觀眾，或許能看出聲波、震盪和鼓棒。不論是何者，相信觀眾都能從中感受到正向且壯闊的生命力。

海報上層層堆疊的累積，完整地展現了臺灣打擊樂生態精實且生生不息的樣貌！很高興跟大家宣布，「臺灣新聲力」已於OPENTIX兩廳院文化生活全面啟售，難得一見的匯演饗宴，精采可期，歡迎大家一起來欣賞！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)