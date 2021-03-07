去年8月21日藍鳥、費城人之戰，費城人隊後援投手艾瓦瑞茲（Jose Alvarez）曾被小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr）揮出的105哩強襲球擊中下體，後來進了傷兵名單未再出賽，球季結束成了自由球員。美媒《ESPN》報導，舊金山巨人隊已與他簽下1年合約，價碼115萬美元，2022年球團還有選擇權150萬美元，如果不續約就付10萬美元買斷合約。

31歲的艾瓦瑞茲是委內瑞拉人，去年出賽8場，投6.1局，戰績0勝0敗2中繼、自責分率1.42，是費城人隊最穩定的牛棚投手。他於2013年在老虎隊登上大聯盟，2014-18年效力天使隊，2019-20年轉戰費城人，大聯盟生涯累計15勝22敗65中繼3救援、自責分率3.59，表現還算穩定。

去年艾瓦瑞茲在受傷前投6.1局僅有1分自責分，雖是左投手，面對右打者15打數只被敲3支安打，包括1支二壘打，可見對付左右打都沒問題。今年巨人隊新任總教練是卡普勒（Gabe Kapler），他2019-20年剛好都在費城人隊執教，很了解艾瓦瑞茲的優點，因此決定簽下他，或許也算是補償他去年下體「中彈」受傷的痛苦。

此外，巨人隊也宣布撿走日前教士隊指定轉讓（DFA）的菜鳥右投手漢佛瑞斯（Jordan Humphreys），他僅24歲，可擔任先發投手，巨人打算培養看看是否堪用。

(中時 )