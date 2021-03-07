光復陳將双（右）和東泰劉律世在籃下身體對抗。（陳怡誠攝）

昨天晚上光復高中在109學年HBL高中籃球聯賽男子組4強賽首日，在最後關頭被泰山高中三分球絕殺，光復「双勝連線」陳將双和隊長莊朝勝昨晚難過到吃不下、睡不著，不過今天收拾心情，上午在飯店飽餐一頓，下午在台北小巨蛋助隊獲勝，最終69比48擊退東泰高中，完成隊史HBL首座季軍的紀錄，笑著早開球場。

陳將双和莊朝勝今天賽後不約而同表示，昨天雖然是「強顏歡笑」走出球場，但回到飯店還是難過得不得了，也無法好好入眠，今天早上覺得肚子很餓，兩人吃了一頓飽飽的早餐，再回到場上拚戰，光復教練陳定杰更爆料：「昨晚球隊開會時我們有訂披薩，看到將双、朝勝難過到沒什麼吃，我也很難過，早上看到他們吃很多早餐，才又開心起來。」

陳定杰補充，大家被絕殺都很難過，他還妙喻就像談戀愛一樣不是努力就會如願，但球隊未來會繼續加油，「光復在HBL歷史還是很年輕的隊伍，今天帶回了隊史最佳的季軍，很快地迎來我們在小巨蛋的第1勝，球隊這幾季也在8強賽有不錯收穫，希望未來可以在4強有更好成績，能成為和南山、松山、泰山等名校齊名的勁旅。」

國中畢業就赴美挑戰籃球夢的陳將双，因為新冠肺炎疫情回台，成為光復高中的攻擊箭頭之一，年紀上下個球季仍可再戰一季，或是視疫情狀況再回美國，他表示要再和家人討論，最快5月有決定，陳定杰則說：「一切就順其自然吧！將双若要留下我們很開心，但小孩子如果有更好的未來，我們也不會阻止。」

陳定杰也肯定高一中鋒鄭名斈的實力，看好他是球隊下一個重心，鼓勵他向畢業學長喬楚瑜一樣，成為光復守護神並打出名號，至於後衛隊長莊朝勝畢業後，主力後衛就交棒給高一的王威翔。

光復高中高三後衛莊朝勝（左）高中生涯最後一戰助隊獲勝、拿下季軍。（陳怡誠攝）

(中時 )