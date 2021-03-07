國內爆缺水危機，民生用水與半導體等科技廠商都鬧水荒，農田水利署今（7日）攜手大甲鎮瀾宮辦祈雨法會，會後，前藍委顏寬恒在社群平台發文，感謝媽祖護佑百姓，祈雨祭典圓滿順利。

台灣遇到56年來最大旱災，農田水利署台中管理處央請有「雨水媽」之稱大甲鎮瀾宮合辦祈雨法會，而這也是鎮瀾宮睽違58年再辦祈雨法會，今天上午9點於廟前廣場設壇，台中市長盧秀燕也應鎮瀾宮廟方邀請，親自出席參加祈禱「國泰民安、風調雨順」，恭請媽祖普降甘露、化解旱象。

會後，顏寬恒在臉書發文表示，對於自小虔誠信仰大甲媽的他來說，「盡人事，而後聽天命」一直是他深信的一件事情。這次農田水利署和農委會到鎮瀾宮，來向有「雨水媽」美名的大甲媽祈雨，就這份誠心而言，沒有什麼好苛責的。

顏寬恒強調，當然期待官員們先問蒼生、再問眾神；但他也寧願相信，官員們是已經盡了蒼生人事之力，這才來祈求大甲媽也能一起庇佑本土農業和科技業，保祐台灣的護國神山。他也希望網友也能一起誠心的祈求上蒼降下甘霖，因為台灣太需要這場雨了。顏稱，時隔58年的祈雨儀式，全程依照古禮，希望能夠天降甘霖。

許多網友也在其PO文底下留言表示，「願上天以生民為念，降下甘霖，護佑百姓」、「亦要人、亦要神，盡人事而後聽天命，缺一不可」、「媽祖娘娘慈悲，祈求天降甘霖國泰民安」、「飲水思源才能國泰民安」、「祈求蒼天諸佛菩薩，慈悲護佑台灣，降甘露解旱相，法喜圓満」。

(中時新聞網)