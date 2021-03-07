畢書盡擔任「明星領航員」。（台南應用科技大學提供）

林亭翰擔任評審導師。（台南應用科技大學提供）

畢書盡(Bii)、林亭翰為尋找下一個明星前進校園，除了為南應大國際明星演藝人員培訓學程擔任人氣「活招牌」號召對演藝事業有興趣的學生報名參加，更化身為型男導師親自教課，希望透過這個活動把自身所知所長傳承給下一代，並提供出道的管道與機會讓有才華的學生一圓明星夢。被問到如果有女同學瘋狂示愛，自己要如何應對？畢書盡笑說：「我會請她們直接找亭翰！」林亭翰則幽默妙答：「會請她們先好好念書，把課業顧好，畢業後再說！」

擔任「明星領航員」的畢書盡及評審導師的林亭翰可說是「顏質擔當」，兩人為了拍攝活動招募學員影片首次聚首，只見林亭翰一見到畢書盡竟然異常冷靜只顧著傻笑，坦言緊張到說不話來的他笑說：「覺得緣分很不可思議！因為以前看到Bii是我念高中時他來我們學校(大直高中)校唱，那時候是歌迷在台下聽偶像唱歌的感覺，沒想到多年後有機會一起工作，感覺像在作夢！」

畢書盡是第一次以人氣「客座導師」身分進校園，以講座方式跟學生們交流互動，坦言先前對於校園講座的邀約感覺「壓力很大」，「因為很怕自己沒有說服力，擔心在台上講得不夠好讓學生沒有收穫。」也因此這次打算把過往出道11年的成長經驗濃縮成演講「教材」的畢書盡，特別整理出自身「二句訣」座右銘「敵人不是別人是自己」、「不要被自己情緒帶著走」來跟同學們分享出道以來心路歷程，他表示：「在當明星圓夢的這條路上，每個人遇到問題、關卡都不盡相同，我想用過來人的經驗鼓勵這些學員們在勇於接受挑戰之餘，也要保持平常心去面對成功與失敗，時時跟自己說最大的敵人永遠是你自己，更不要被自己的情緒帶著走，才能克服困境。」

畢書盡跟參加活動勇敢追夢的學生說：「要好好珍惜！無論成功與否，過程中挫折及學習到的，都是未來寶貴無價的收穫。」問首次當客座導師的他如果有遇到同學主動拜師學藝，是否有打算在未來開班收「徒弟」傳授自身絕學？他表示：「如果有那個緣份，當然會想啊！」他自招是嚴師，「如果做對我會給獎賞，但如果做錯，我也訂出處罰，是屬於賞罰分明那種導師！」

南應大在校長黃宗成推動下，邀請資深音樂製作人兼歌手林隆璇合作，舉辦首屆「國際明星演藝人員培訓學程」，透過總召集人的林隆璇請到在演藝圈音樂、舞蹈、演戲、主持等各領域菁英人士來擔任導師群，包括資深音樂人左光平、造型專家李明川、專業攝影師黃天仁、歌手Bii畢書盡、李佳薇、林亭翰、楊影、藝人嘻小瓜以及經紀人洪嘉欽、廖瑋琪等，黃金陣容般的師資。

(中時 )