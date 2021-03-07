美國海軍要以「傳統快速打擊」（CPS）高超音速飛彈武裝朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦

美國海軍打造號稱世界第一的朱瓦特級（Zumwalt class）隱形驅逐艦，但砸了大錢後，定位卻始終不明，成了各方攻擊的箭靶。如今海軍可能即將大幅重新武裝這些驅逐艦。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網報導，原本3艘朱瓦特級驅逐艦是要用來對岸上目標發動精準攻擊，但海軍作戰部長吉爾迪（Mike Gilday）打算將它們改裝，成為武裝高超音速武器和雷射砲的長程打擊平台。

吉爾迪說，朱瓦特級驅逐艦將成為新型「傳統快速打擊」（Conventional Prompt Strike，CPS）高超音速飛彈的試驗台。雖然有關這款飛彈的細節不多，但可以確定的，就是它有傳統彈頭，而飛行速度超過5馬赫，甚至很可能達20馬赫。儘管無法確知它的射程，但很可能至少達1,000英里（近1610公里）。

美國海軍測試雷射武器系統

「傳統快速打擊」高超音速飛彈是用來打擊稍縱即逝，或是其他具有高度價值的目標。雖然「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈的射程近1610公里，但時速約為550英里（近890公里），而這意味它可能需要近2小時，才能打擊目標。相較之下，「傳統快速打擊」高超音速飛彈僅需不到15分鐘，就能觸及目標。

它原本是要用來武裝維吉尼亞級（Virginia-class）攻擊潛艦，但2020年10月時，當時擔任國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）說，海軍的69艘驅逐艦都要武裝高超音速飛彈。

(中時新聞網)