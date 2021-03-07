警界桃色醜聞連環爆！台北市警局某分局張姓副分局長，今年農曆春節期間，和友人餐敘後，竟帶1名女子回分局寢室過夜，女子隔天從副分局寢室走出時，恰巧被分局同仁撞見，離譜行徑經同仁「敲鑼打鼓」後傳到分局長耳中，勃然大怒，調閱監視器查證後屬實，主動呈報市警局，由於該名副分局長已逾越男女正常交往分際，違反警察風紀相關規定，遭記過2次並拔官降調為專員。

根據了解，該名爆發桃色醜聞的是以觀光夜市聞名的北市某分局張姓副分局長，他今年農曆春節大年初二晚間，先和一群友人前往餐廳用餐，宴飲結束後，副分局長竟帶著1名年約30多歲的女子回到分局他的寢室，兩人還共處一室直到天亮，結果該名女子在隔天上午從副分局長的寢室走出來時，剛好被分局裡的同仁撞見，尷尬點頭後離去。

副分局長帶女人在寢室共度一宿的消息，馬上在分局被「敲鑼打鼓」，也有同仁通報分局長知悉，分局長震怒下令調閱監視器追查，發現確有此事，於是呈報市警局懲處，警局調查後，認為該名副分局長帶女子至寢室過夜，行為已逾越男女正常交往分際，違反警察風紀相關規定，予以記過2次並調整非主管職務。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)