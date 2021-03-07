近來職業摔角界最震撼的消息是WWE宿將「大秀哥(Big Show)」轉投敵營AEW的事件。WWE是北美最大的職業摔角公司，大秀哥效力他們超過20年卻「晚節不保」，外界對他跳槽的理由多有猜測，業界有人認為是WWE缺乏對這些老將的尊重。

.@PaulWight has a BIG surprise set for #AEWRevolution this Sunday!

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REMINDER: The Countdown to #AEWRevolution begins immediately following Dynamite. pic.twitter.com/94eDL1bxfy — All Elite Wrestling (@AEW) March 4, 2021

摔角名將傑瑞可(Chris Jericho)對《Digital Spy》說：「有些人在WWE遭遇到近乎侮辱的對待，過去幾年更是明顯。」傑瑞可亦是WWE傳奇人物，他2019年轉投AEW，「我們對傳奇選手充滿尊重，不會拿他們當笑話，WWE在這方面可謂惡名昭彰，受害者像是Sting(魔蠍)、保羅懷特(Paul Wight, 大秀哥本名)，以及蛇哥Jake Roberts、保安官Arn Anderson等等。」

因為WWE擁有擂台名使用權，大秀哥已回復原名保羅懷特，並發售他新的T恤，上面寫著「No more BS」，意思是他終於擺脫那些狗屁事了(bullshit)，同時BS也是Big Show的縮寫，象徵他不再是大秀哥。

今年49歲的保羅懷特以7呎身高(213公分)、近200公斤的巨大體格聞名，早年的擂台名就是「巨人」。他在故事裡一向是令人畏懼的對手，不管是任何大明星對上他都一定會陷入苦戰。然而隨著年齡漸長，WWE安排他做為明星選手的沙包(俗稱Jobber)，當公司想要培育新一代明星的時候就讓他們打敗大秀哥上位。

AEW成立於2019年1月，為了擴張地盤，他們也會挖角WWE選手，或是簽下他們的棄將。WWE老牌轉播員吉姆羅斯(Jim Ross)也跑去AEW，保羅懷特在節目上預告還會有更多大人物加盟。先前籃球名人俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal )已經上AEW擂台打了一仗，慘遭對手「爆桌」。

(中時新聞網)