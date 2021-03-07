買鹽酥雞總是會問老闆雞軟骨、三角骨是雞的哪裡？一位鹽酥雞老闆疑似被客人問到怕了，乾脆手繪一幅「全雞骨骼」掛在攤位上，到底客人是吃到雞的哪塊骨頭，看得一清二楚，照片曝光後更讓網友直呼太專業，笑翻「吃個宵夜還要學解剖」、「醫學系轉行鹽酥雞？」

鹽酥雞攤驚見全雞骨骼構造圖。(翻攝自 臉書「路上觀察學院」)

一名網友昨天晚上在臉書「路上觀察學院」PO出鹽酥雞攤上貼的「雞骨骼全構造」，只見雞從頭到腳，每一根骨頭都仔細描繪，就好像在看醫學系學生畫的人體骨骼筆記一樣，清楚標示雞腹部下方骨頭的粉色部位為「雞軟骨」，雞胸前到背部骨頭的螢光黃部位為「三角骨」，雞領口V字型骨頭為美麗骨，又稱「許願骨」。此外，店家還用藍筆在雞脖子、雞翅、雞腳、雞屁股的部位寫上「我是脖子／翅膀／雞腳／屁股」，整隻雞能吃的地方一目瞭然。

超用心的全雞骨骼圖一貼出後，吸引6千人按讚，180則留言以及將近290次分享，網友紛紛留言：「骨科醫生不幹了，轉職鹽酥雞老闆實現財務自由」、「老闆好猛」、「老闆用心良苦啊」、「這隻是始祖鳥吧？」、「這樣畫誰還敢吃啦」、「老闆，有沒有夭壽骨」，更有人一眼認出是哪家店，「六合路的鹽酥雞齁？」。

還有網友驚呼，吃個消夜還被老闆上了一課，「太強了啦！我每次問三角骨沒有幾個老闆能夠回答」、「所有的科系匯聚到同一個行業上，那便是『鹽酥雞攤』」、「我終於知道雞軟骨在哪了」、「看來是被問到煩了」、「補充一下，還是有人不知道七里香不是雞屁股，而是雞的尾椎喔」。

(中時新聞網)