一班一棵樹 新北三民高中人人為樹朗讀、馬殺雞（教育局提供／戴上容新北傳真）

「嗨，班級樹，開心時請為我驕傲，我們將一起度過這燦爛輝煌的國中三年！」新北市三民高中推動「與樹同行」一班一樹計畫邁入第三年，每個班級在校園中都有一棵屬於他們的班級樹，所有新生第一天上學要與樹做朋友、為樹朗讀，學校引導學生提升與自然互動共好的學習。

三民高中校長沈美華表示，三民高中位於蘆洲，是城市裡的森林學校，藉由愛樹教育讓學生感受自然、促進人與校園環境的連結，同時增進班級凝聚力。學校在國中新生訓練第一天辦理「初次見樹」活動，讓新生找到班級樹後「為樹朗讀」與班級樹相認，觸摸樹幹感受樹皮的紋理、與樹擁抱。

沈美華補充，三民高中師生發想了詩意的連結，像是樹根與土壤是滋養與支持樹木生長的師長，花是全班對班級期望的共識，果實便是班級的榮譽與回憶。從入學起經歷了許多班級事件與回憶，由觀察樹的改變反思自己生涯發展、同儕合作、自我認同的成長轉變，對國中生而言是重要且特別的歷程。

七年級林子妡說，班級樹就像默默守護的小精靈，比賽時給我們力量、考試時會為我們祈禱，不開心或有煩惱時，能聽我們訴苦，看到它時心情就會好一些。希望這棵樹能一直陪伴我們，它永遠是我們的Fair Lady；學生趙學燊則說，學校每一棵樹都很高大，但有一棵特別瘦小的樹，就是我們的班級樹，我特別想呵護照顧讓這棵小樹變成全世界最雄偉的樹。

教育局表示，新北市打造具有綠化美感的「美強生校園」，配合教育部「聯合國永續發展目標(SDGs)」的目標15「陸域生態」，鼓勵學校將愛樹教育結合環境教育及生命教育活動，培養學生親樹、愛樹的素養，讓新北學子都能成為愛樹、學樹、棲地營造的「樹學家」。

(中時 )