由於帛琉境內都沒有疫情發生，帛琉與台灣的「旅遊泡泡」可望成行！中央流行疫情指揮中心周三將舉行內部會議討論帛琉旅遊泡泡可行性，初步規劃，前往帛琉旅客須提供搭機前3天核酸檢驗(PCR)陰性報告，入境帛琉機場再採檢1次，且為避免衝擊帛琉檢驗量能，預計在帛琉成立旅客驗證中心TVC，台灣旅客可先在台灣7至9間醫學中心採檢，檢驗結果會直上傳至驗證中心，民眾不必往返就能知道結果，入境帛琉後，則預計採血清抗體檢驗或是以抽驗核酸採檢方式，減少雙方負擔。

根據初步帛琉旅遊泡泡規劃，為團進團出，每架飛機僅坐7成旅客，現規劃前往帛琉旅客須提供搭機前3天核酸檢驗(PCR)陰性報告，入境帛琉機場再採檢1次，但旅客返台後仍須居家檢疫5天，檢疫結束前再進行PCR採檢，不過入境帛琉後要在當地機場檢測，以帛琉現有檢驗量能恐難以承擔。

長期提供帛琉醫療服務的新光醫院副院長洪子仁說，兩國重啟旅遊泡泡，大家樂觀其成，他指出，帛琉至今都是零確診，且從今年元月開使就施打Moderna疫苗，已經有3000人施打，接種率達17%，且新光醫院下週開始，也會加入協助疫苗施打計畫，帛琉設定4月底前，可以超過50%的接種率。

洪子仁表示，疫苗的接種可消除台灣居民被感染風險，不僅是推動旅遊泡泡的大好條件，另一方面，新光醫院因為疫情以來中斷服務該國醫療，如今也可藉此恢復，重啟人道醫療。

但外界擔心帛琉的檢驗量能恐難以承擔，對此，洪子仁表示，為了提供旅客方便，目前規劃，在帛琉成立旅客驗證中心，和台灣北中南7~9個醫學中心合作，要前往帛琉的民眾，因為要提供3天內陰性證明時，只要到指定醫院採檢，不用再回頭拿報告，電子檔案直接進入驗證中心，簡化流程。

至於入境帛琉後，目前規劃抽驗核酸採檢或是快篩血清抗體，並由當地海關執行，以減輕醫療院所負擔。

但回台後，要檢疫幾天？洪子仁表示，三天或是五天，仍有待指揮中心專家小組規範，推展順利後再適度放鬆。他也提到，一、兩週前雙方都開過會議，因為牽涉保險等問題，所以需要較久時間。

(中時 )