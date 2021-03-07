白喬茵到場地親自挑選水果。（白喬茵提供）

曾是電視台美女主播的前高市府副發言人白喬茵，去年離開高市府後，跨行跨很大，沒有回歸熟悉的媒體領域，而是經營電商「好茵果」，主打高級水果禮盒，與台灣小農合作助開拓市場，希望打破「台灣水果只能便宜」的迷思，好的水果值得被推廣、包裝對待，讓水果成為精品，另方面也盼人與人之間透過送禮文化，產生好的連結，也就有好因果。

33歲白喬茵過去是電視台美女主播，被挖角入市府當「化妝師」後，隨著韓團隊解散各自紛飛，她也找到一條新的出路。但俗話說「隔行如隔山」，為何會跨到陌生領域？她受訪時透露，當記者時候，去採訪風災，看到第一線看到農民掉淚，相當心酸，加上一雙女兒愛吃水果，也讓她躍躍欲試，投農產行銷。

白喬茵直說，台灣的農民實在太了不起了，技術相當厲害，但也辛苦；台灣從別的國家進口水果，可以賣到天價，但台灣水果沒有比別人差，台灣有頂尖水果、高品質的美，希望推廣台灣水果，因此開始做這件事。

白喬茵成立的「好茵果」為電商通路，沒有走實體通路，而她校長兼撞鐘，幾乎一手包辦大小事，公司除了她外，只有粉絲團小編及產品開發的設計師。她透露，這工作太辛苦，有次她帶名助理在太陽底下曬3小時與農民鑽研農事，未料把對方給嚇跑了，隔天直接辭職。

她站在第一線，從走訪產地、設計禮盒、訂購產品、發想文案、印製DM、親自包貨，完全一條龍，她笑說，是一個身兼創意總監、銷售專員、採購經理、包裝女工的概念，誇張直說「簡直忙到快被休妻」。

她說，「好茵果」主要訴求精神，可以跟著時節來走，畢竟「強摘果實不甜」，希望賣當季盛產為主；她走訪大湖、東勢、梨山、燕巢、六龜、枋寮、大社、太保、南投、太麻里等地，親自到當地找小農合作，堅持每樣賣出的水果都要自己嘗過滿意後，才能賣給消費者。

不過，她的高級禮盒價格不菲，像過年水果禮盒訂價1200至1800元，「雪白之心」草莓更賣到2500元，挑戰市場接受度。她有信心說，該草莓來自南投仁愛鄉東眼山是珍稀的雪白之心，台灣農夫經歷好幾年的血汗和歲月才研發出新品種，值得大家支持和鼓勵。

她縱橫媒體、政治身經百戰，但頭一次賣過年禮盒相當緊張，就怕會滯銷，所幸昔日高市府長官、立院委員、前電視台同事也都很力挺。她認為，拿品質好的水果把價格拉高，做成精品等級，除了希望讓農夫多賺一點，也希望有一天台灣的水果能和日本等量齊觀，「即使利潤少，但堅持只賣台灣水果」。

至於夫家是否支持呢？她笑說，賣水果比起從事媒體、政治相對單純，只是想把好東西推銷給想要買的人，這樣簡單的事情，婆婆跟丈夫也都很力挺、開心，「沒有鬧家庭革命啦！」

近日鳳梨話題夯，白喬茵還邀請高雄知名餐廳「沐創作季節料理 MU Seasonal Cuisine」主廚楊彥希拍片，用台灣鳳梨製作8道經典料理，「讓大家買爆台灣鳳梨之後，更能在餐桌上展現鳳梨的多元創意」。她特別挑選高屏地區的金鑽鳳梨，也將前100盒鳳梨禮盒收入捐給家扶基金會，幫助需要關懷的家庭與孩童，也希望全台鳳梨小農可以渡過難關。

白喬茵到場地親自挑選水果。（白喬茵提供）

白喬茵親自參與包裝作業。（白喬茵提供）

白喬茵親自參與包裝作業。（白喬茵提供）

白喬茵也會帶女兒一起到農場，讓小孩親近土地。（白喬茵提供）

白喬茵曾任高市府副發言人，專業形象深植人心。（白喬茵提供）

白喬茵過去曾是電視台美女主播。（柯宗緯翻攝）

白喬茵還邀請高雄知名餐廳「沐創作季節料理 MU Seasonal Cuisine」主廚楊彥希拍片，用台灣鳳梨製作8道經典料理。（白喬茵提供）

(中時 )