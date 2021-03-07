小時候領到壓歲錢，或許父母會幫你理財，買儲蓄險就是其中之一，報酬穩定風險又低。但如果現在股市當道，該怎麼選擇？一名網友提問，他考慮把儲蓄險解約，資金拿來長期投資台股，網友力勸「千萬別解約」，建議用另一種方式更划算。

原PO在臉書社團「存錢公社」分享，他自2016年起購買儲蓄險共6期，每年約繳7萬4000元，如今期滿，明年起每年可領回1萬元；為取信網友，還秀出保單資料，利率為2.25%，投資報酬率不錯。

不過原PO接著表示，他發現一支股票，股價波動幅度不大，且固定配息3000元，若把儲蓄險的錢all in，可以買進10張，猶豫到底該不該解約，「錢」進股市。

網友看完他的例子後紛紛力勸別輕易解約，大部分人的看法為2.25%利率高，既然已經不用再繳了，不如先放著，更何況解約能拿回多少，最好細算一下，「你可以看一下保單，有一個年度末解約金，看現在解約可領回多少」。

還有網友提出專業建議，「每年可領1萬元的話，不如把這筆錢拿去買你觀察的那支股票，既能保本又可以存股；換個角度想，在風險考量下，這樣做是最妥善的方式」。

也有網友認為原PO應考量自己的年齡、薪資等條件，如果可承擔較高風險，儲蓄險解約後改投入股市，走多頭時獲利絕對比2.25%來得高，說不定更賺；但也很難說不會崩盤啦！「要是無法承受恐怕一夕之間全沒了，穩當投資就好」。

(中時新聞網)