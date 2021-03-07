光復高中拿下HBL季軍後與新竹市長林智堅（右四）一起親吻地板。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

HBL史上首次大新竹「內戰」！HBL季軍之戰7日下午由新竹市的光復高中對上新竹縣的東泰高中，大新竹人率團為自己支持的球隊助陣，HIGH翻小巨蛋，新竹市長林智堅也邀市府1級主管前往加油，結果光復一路領先，最後以69比48強壓東泰，奪得季軍。

林智堅表示，今天一到現場就感受到比賽的熱情，包含啦啦隊、教練、家長與球員，心情都非常激動。他認為不斷進步的背後，只有累積，沒有奇蹟，光復高中紮實的訓練和球場上的精采表現有目共睹，今天打出美好的一戰，是新竹市的驕傲，恭喜他們拿下此次網路票選「HBL人氣球隊」排行第1名。

市府教育處表示，光復高中從第1節就大開殺戒，開局毫不留情連下10分，內外線皆有斬獲，雖然兩隊開賽時都有些許失誤，但光復很快找回進攻節奏。

在第2節時碰到亂流，一度讓領先的20分差距被拉近到只剩5分，但第3節光復再出擊，再度將比分拉開至15分以上，最終以69比48打敗東泰。

賽後林智堅也跟光復總教頭陳定杰及球員們，一同奔向場中慶祝，大家圍圈擊掌17下代表本季17場賽事，更一起跪下親吻球場地板，高喊勝利口號。

隊長莊朝聖說，很開心突破校史紀錄，在最後1場比賽迎接勝利，感謝整個球隊一起努力。陳定杰則表示，他鼓勵球員好好享受這個舞台，努力展現苦練多時的成果，今年光復高中奪下季軍，全仰賴竹市積極布局「在地球員培訓」與高強度「移地訓練」，讓竹苗籃球運動燃起希望的火種，讓球員能夠安心且放心地留在新竹市一展長才，這也成為新竹市球隊持續維持戰力的主要核心。

教育處代理處長沈靜濤指出，市府未來將積極爭取HBL預賽辦在新竹市，希望讓市民與學生能夠在自家的主場為光復高中加油。今年，光復高中不僅是第2度打入4強，也是新竹地區首度有學校連3屆HBL晉級8強，寫下了成軍6年3次闖進8強的紀錄，也讓所有新竹人都感到驕傲。

(中時 )