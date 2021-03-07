台中一名蔣姓男子2020年3月某日凌晨在路邊發現一位中度智能障礙女性小樂（化名）席地休息，一時慾望難耐，強行伸手摸小樂的胸部與私處，不顧小樂反抗，還將她抱到社區花圃的平台硬上得逞，當時一名收攤的小販以為目擊情侶野戰，大吼了一聲，「你們在幹什麼」，意外的將蔣男嚇走。上訴二審，台中高分院依加重強制性交罪，判8年徒刑。

據判決書指出，蔣男明知小樂為中度智能障礙者，仍於2020年3月某日凌晨4時，見小樂忙完資源回收在路邊休息，蔣男先是邀約去吃東西遭拒，遂強吻小樂、撫摸擁抱，同時手還不安分地在私處來回撫摸，期間小樂一再表示「不要」，更推開蔣男的手，仍舊無力阻止。

而這樣還無法滿足蔣男，蔣男逕自把小樂抱起，放到附近一處社區的花圃平台，小樂雖不停踢腳反抗，卻遭到蔣男威脅，「再出聲我會打妳！」等語，隨後蔣男強行脫下小樂的內褲，趴在身上硬上得逞。當時一名小販收攤經過察覺有異，吼叫了一句，「你們在幹什麼」，把蔣男嚇得落荒而逃，小樂才得以獲救。

台中地院審理時，蔣男聲稱，他當時只有對小樂親吻與擁抱，並無強迫性行為，且他與小樂為同住在眷村長大，是相識30年的老鄰居，並不知道小樂有智能障礙。

對此，法官勘驗蔣男過往證詞，發現說法有出入，與小樂熟識的證人則表示沒見過蔣男，打臉蔣男所稱的熟識關係，且蔣男自述曾與小樂多次聊天，但與小樂對話過就能輕易理解其智識能力低於常人，因此不予採信蔣男說法。

而當時制止蔣男的邱姓攤商也出面作證，攤商指稱，當時他遠遠看到一名男性身影背對，身體微微抖動，男生的腰旁還掛著女生的腳，一看就覺得是做愛的姿勢，一開始還以為是情侶打野戰，沒想到他問了一句「你們在幹什麼」後，男生卻神情慌張落跑，而留在現場的女生，還向攤商說，「並不認識那個男生」，他才驚覺剛剛目擊性侵案件。

法官參酌後，認為蔣男罪狀屬實，台中地院一審依加重強制性交罪判刑9年，經蔣男上訴，台中高分院認為，蔣男在路邊指侵小樂並無證據，2月24日改判8年。可上訴。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

(中時新聞網)