P.League＋聯盟史上首位被處罰禁吹1場的裁判出爐了！針對6日台北富邦勇士與台新夢想家第3節的出界判決，就算重看慢動作，主裁判賴建忠仍然維持錯誤的判決，聯盟針對這個判決進行檢討，確定屬於誤判，按照裁判管理辦法，賴建忠將被禁賽乙場，第1與第2檢查員則是記點處分。

以下是PLG聯盟官方公布新聞稿內容：「賽事編號 G33 福爾摩沙台新夢想家(客) vs臺北富邦勇士(主)

日期：2021/03/06（星期六）

事件：第三節還有5分18秒，台北富邦勇士辛特力(Mike Singletary)籃下持球進攻，球被福爾摩沙台新夢想家杰倫楊(Jerran Young)從後方抄球出界，主裁判判決台北富邦勇士球權，進攻時間剩5秒，此時福爾摩沙台新夢想家提出電視輔助判決，主裁判偕同第1檢查員檢視IRS，維持原判。

說明：賽後聯盟針對此判決主動進行檢討，經裁判長與場控委員和昨天主裁判、第1檢查員、第2檢查員了解整個判決過程，再次審視各種角度回放，確定屬於誤判。按裁判管理辦法，主裁判禁賽乙場，第1檢查員與第2檢查員記點處分。」

(中時 )