55歲國際影后鞏俐出道22年拿過大大小小的獎項，是目前華人成就最高的女演員。最近網路流傳一組29年前她為電影《大紅燈籠高高掛》拍攝的宣傳寫真照，不僅被網友盛讚神韻像劉亦菲，大紅緊身洋裝也將好身材展露無遺。

近日微博瘋傳一組鞏俐為1992年電影《大紅燈籠高高掛》接受媒體專訪拍攝的寫真，該作品還有提名奧斯卡最佳外語片，當時年僅26歲的鞏俐，放下一頭烏黑亮麗的秀髮，臉上堆滿明媚的燦笑，身穿艷紅色的花朵刺繡緊身魚尾長裙，將玲瓏有緻的曲線修飾得更加婀娜多姿，當她轉到側面，低胸領口解放北半球和深邃事業線，充滿女人味又不失青春的照片，許多網友看了都讚不絕口，忍不住留言：「公主氣質，現在成女王了」、「喜歡這種身材」、「自信最漂亮」、「沒有PS的時代」，還有網友認為年輕時的鞏俐有像劉亦菲，「她們都是飽滿的嘴唇，小小的鼻子，不是特別特別大，但很有東方味的眼睛，都是開扇形雙眼皮」。

鞏俐26歲寫真，臉蛋清新、身材曲線充滿女人味。（圖／微博）

鞏俐26歲寫真，臉蛋清新、身材曲線充滿女人味。（圖／微博）

鞏俐26歲寫真，臉蛋清新、身材曲線充滿女人味。（圖／微博）

鞏俐雖然年過半百，但優雅又霸氣的神韻，連韓星宋慧喬都視為偶像，而且鞏俐也是影壇中公認的美胸皇后，每次只要走上紅毯，就是鎂光燈和攝影機的角逐對象，她曾透露自己多半採仰臥睡姿，因為長期側臥易擠壓胸部、可能造成左右不對稱，更別說趴睡了；洗完澡後她會用天然的豐胸精油按摩胸部，避免乳房下垂及外擴。除此之外，鞏俐也會靠「紅酒木瓜湯」食補，維持UPUP的漂亮胸型。

(中時新聞網)