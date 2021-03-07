美國拜登政府上台後，國家安全和人權議題成為華盛頓外交政策的核心，在此情況下，中美關係將如何發展？中國外交部長王毅呼籲美國，首先還是要恪守不干涉別國內政的原則，強調中國絕不允許核心利益受到侵犯。中美之間有矛盾在所難免，但希望是良性競爭，而非相互攻擊。

十三屆全國人大四次會議定今天（7日）下午3時在人民大會堂新聞發佈廳舉行記者會，大陸國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

美國全國廣播公司記者提問，氣候變化和全球疫情是中美兩國未來合作的潛在領域。但國家安全和人權顯然是美國新一屆政府外交政策核心，其中涉及南海、台灣、新疆、香港和西藏等議題。為了穩定中美關係，您覺得中美是否有進行雙邊對話的空間，並在以上任何一個議題上作出讓步嗎？

王毅回應，談到中美關係，首先還是要恪守不干涉別國內政這個原則，這是《聯合國憲章》的明確規定，也是國際關係的基本準則，包括中美在內，各國都應切實遵守。「你剛才提到的很多問題，都是中國的內部事務。中國做得好不好，中國人民最有發言權；中國應該怎麼做，中國人民才是主人翁。」

「同時，我們願在尊重國家主權前提下，與各方增信釋疑，講明事實真相。」王毅強調，「但我們絕不接受毫無根據的指責抹黑，絕不允許核心利益受到侵犯。」

王毅直言，「長期以來，美國動輒打著所謂民主、人權旗號肆意干涉別國內政，在世界上製造了諸多麻煩，甚至成為動蕩戰亂的根源。美方應早日意識到這一點，否則這個世界仍將不得安寧。」

「作為兩個社會制度不同的國家，中美之間有分歧有矛盾在所難免，關鍵是要通過坦誠溝通加以有效管控，防止戰略誤判，避免衝突對抗。」王毅表示，「作為世界前兩大經濟體，中美之間在利益交融中出現競爭並不奇怪，關鍵是要在公平公正基礎上良性競爭，既提升自我，又照亮對方，而不是相互攻擊、零和博弈。」

王毅指出，更重要的是，無論從兩國還是世界人民的共同利益出發，合作，都應當成為中美雙方追求的主要目標。「中美可以合作、需要合作的清單就放在我們面前，包括抗擊疫情、經濟復甦、氣候變化等等，我們願本著開放態度與美方探討和深化合作。」希望美方與中方相向而行，盡快解除迄今對中美合作設置的各種不合理限制，更不要再人為製造出新的障礙。

王毅表示，上個月中國農曆除夕當天，習近平主席應約同拜登總統通了電話。兩國元首就中美關係深入交換意見，為兩國關係重回正軌明確了努力方向。中方願與美方一道，全面落實這次重要通話的成果，共同推動中美關係「辭舊迎新」，實現健康穩定發展。

(中時 )